​Elle fricote avec Guy Marius Sagna et consorts - Ancrée dans l'opposition, ce que disait Mimi au leader du Pastef...

A voir son attitude ces derniers temps on peut croire que l'ancienne PM, Aminata Touré dite "Mimi" n'est plus membre de l'APR. En effet, cette dame ne cesse de poser des actes de défiance contre le parti dont elle se réclame paradoxalement toujours. À l'Assemblée nationale, "ndawssi" prend le contrepied des positions de son parti. Et contre l'opinion bien répandue et acceptée par la majorité des responsables de l'APR d'offrir un nouveau mandat elle s'inscrit en faux réaffirmant que ce dernier n'a pas le droit de renier sa parole après avoir promis qu'il ne fera pas un troisième mandat.

Ces positions aux antipodes de celles de son parti ont fait dire a certains responsables de l'APR que Mimi s'est exclue d'elle même depuis qu'elle a choisi le camp des non-inscrits a l'Assemblée nationale.

La der des ders: "ndawssi", carriériste comme pas deux, s'affiche avec Guy Marius et Cie. Les images postées depuis la Place de l'Obélisque, devenues virales, sont assez révélatrices.

Comme traitre on ne fait pas mieux !

















