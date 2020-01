​Escroquerie foncière : Comment un instituteur et son ami ont vendu une maison hypothéquée à 25 millions de francs CFA

Dakarposte est en mesure de révéler qu'Ousmane Sow et Nfally Diatta ont comparu, ce jeudi, à la barre du tribunal correctionnel de Dakar pour escroquerie foncière La plaignante, Ndèye Penda les a portés plainte parce que, après avoir leur avoir versé la somme de 12,5 millions de francs CFA, elle était dans l’incapacité totale d’entrer en possession de la maison. Et le pire dans cette affaire c’est que l’un des prévenus en l’occurrence Nfally Diatta était l’instituteur de la victime il y a une trentaine d’années. C’est dernier qui l’a mise en rapport avec Oumar Sow.

Les deux prévenus, accompagné d’un certain Mbacké Cissé qui s’est présenté comme étant le propriétaire de la maison ont convaincu la dame a versé un acompte 12, 5 millions de francs CFA sur les 25 millions de francs CFA représentant le montant de la maison.

Malheureusement, elle a fini par découvrir, quelques mois plus tard, la tromperie avec l’aide de son mari. Devant le prétoire, les deux prévenus ont chargé le sieur Mbacké Cissé. A les en croire, c’est à ce dernier que la dame a versé les sous. Ils disent n’avoir perçu que 625 mille francs CFA en guise de commission. Le procureur a requis l’application de la loi. Le tribunal rend son délibéré le 4 février prochain.

Dakarposte a appris que la partie civile réclame 15 millions de francs CFA pour réparation du préjudice subi car dit-elle « ils m’ont pris toutes mes économies ». Il faut préciser que les deux prévenus ont déjà versé à la partie civile 3 millions et s’engagent à verser, chacun, 500 mille francs CFA, pour solder le reste. Le tribunal rend son délibéré le 4 février prochain.