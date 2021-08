​Fin des vacances gouvernementales et reprise des conseils des ministres – Macky prendra-t-il des mesures pour soulager les ménages ?

Pour tout dire, les Sénégalais sont en train de vivre l’une des pires galères de leur vie. Le coronavirus est là, menaçant gravement la santé des populations qui savent plus à quel saint se vouer et, pour ajouter à leur désarroi, dakarposte a appris de ses réseaux de renseignements que les prix des denrées sont en train de flamber alors que les affaires ne marchent pas pour les " goorgoorlous".

Aussi, le président de la République devrait prendre des mesures pour arrêter cette flambée des prix qui grève dangereusement les revenus des Sénégalais et met en danger l’unité familiale qui est le ciment de notre nation. Protéger la population est sa mission principale et donc Macky devrait trouver avec le ministre du commerce intérieur les moyens de réduire le prix des denrées de première nécessité. C’est vital !









