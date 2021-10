​Fin du mandat du Cng des courses hippiques, Oumar Collé Bao pressenti pour remplacer Cheikh Tidiane Niang

Parmi les noms cités pour tenir les manettes du CNG des courses hippiques, un grand favori se dégage : Oumar Bao. Si cette élection est souvent propice aux surprises et au retournement de situation, ce dernier, passionné de chevaux et homme du sérail, a le profil parfait pour prendre la tête de l’instance.



Selon le vieux Khar Fall, rencontré ce dimanche matin à l'hippodrome de Thiès, cet illustre fils du regretté Iba Collé Bao connait parfaitement le monde des chevaux. "Il a le profil de l'emploi pour diriger le CNG" laisse t'il entendre.

À l'en croire, Bao perpétue avec sa passion une vieille tradition familiale. Autrement dit, la fratrie Bao est connue comme férue de la filière équine. Notre interlocuteur poursuit pour dire: "Il fera un bon Président parce qu'il connait comme sa poche les difficultés rencontrées au jour le jour par par les acteurs du secteur"



Un jeune jockey à ses côtés d'opiner du bonnet. "Le mandat de Cheikh Tidiane Niang prend fin aujourd'hui à minuit. Bao, annoncé Président de notre CNG, pourrait aussi profiter du désistement du Président sortant, Cheikh Niang, qui, selon mes dernières informations, a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat. Le vécu de Bao dans le milieu des chevaux pendant des décennies aux côtés de son père décédé récemment plaide en sa faveur et Oumar a derrière lui plusieurs soutiens dont des jockeys, propriétaires de chevaux bref tout un monde...Personne ne doute de ses capacités à occuper ce poste. Et, puis Bao s’est entouré d’une équipe de fidèles, amis et sympathisants qui ont, pour beaucoup, adopté son credo: "liguey rek, Sénégal dieum kanam"



Reste à savoir si le ministre des sports, Matar Bâ va acter la décision.



Comme sur un terrain, rien ne semble donc joué d’avance. Les prochaines heures nous édifieront bien...





Affaire à suivre...









