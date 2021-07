​Franc-maçonnerie : La Grande Loge sénégalaise sera en conclave les 16 et 30 juillet à 20h à Ngor - Jamra lance une alerte

C’est l’ONG Jamra qui, par un communiqué reçu par la rédaction de dakarposte lance l’alerte. Les francs-maçons du Sénégal, qui ont procédé à un changement de patron vont organiser leur grand’messe (si on peut l’appeler ainsi sans blasphémer) dans notre capitale dans deux jours. La Grande Loge du Sénégal, parrainée par le Grand Orient de France, loge maçonnique considérée comme la plus islamophobe du monde va organiser son Assemblée générale en son temple de Ngor.

Il ne s’agit que d’b deuxième coup d’essai après la tentative déjouée des 2 et 3 février 2018 pour une réunion qui devait rassembler à l’Hôtel King Fahd Place pas moins de 600 loges maçonniques d'Afrique et de Madagascar. Cette réunion avait été interdite par les autorités après une grande levée de boucliers des Ong, associations islamiques et guides religieux (au moins une trentaine d’associations socio-religieuses) qui s’y étaient opposés. Aussi, par arrêté préfectoral l’Etat avait interdit la tenue de cette réunion.

Mais, entretemps, la Grande Loge du Sénégal a changé de chef. Car, depuis cette déroute qui, à leurs yeux n’était qu’un recul pour mieux sauter, les Francs-maçons sont revenus à la charge de manière insidieuse.

Leur « Grand Maître », le célèbre avocat du Barreau de Dakar, Maître Yérim Thiam, avait informé ses « Bien Aimés et Très Chers Frères » par courrier en date du 1er juin dernier, de la tenue imminente de leur « Assemblée générale » qui serait précédée de la cérémonie d’intronisation du «Frère» Charles Médor, en qualité de nouveau « Grand Maître » de la Grande Loge du Sénégal. C'est chose faite. Me Yérim Thiam et Charles Médor ont procédé à leur passation de pouvoir depuis le samedi le 05 juin 2021, à 15h00.

Par conséquent, le nouveau «Grand Maître » Charles Médor, en vertu de l'article 35 du Règlement Général de la «Grande Loge du Sénégal, vient d'instruire le VF ("Vénérable Frère", dans le lexique maçonnique), Christian Norgaard, de convoquer et de présider les travaux de la RL ("Respectable Loge"), "Terre Sacrée" jusqu’à l’installation du nouveau VM ("Vénérable maître"), en l’occurrence le sortant commd « Grand Maître », Yérim Thiam pour ne pas le nommer.

Autant dire que dans les deux jours à venir, Jamra et son associé Mbagn Gaccé ne vont pas chômer dans leur tâche d’alerteur contre ceux dont les valeurs sont contraires à l’Islam et à toutes les religions révélées.