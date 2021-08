​Hausse des prix des denrées - Colère noire des populations contre Macky Sall

Les sénégalais ne sont pas contents du gouvernement, alors pas du tout. Furieux contre les hausses intervenues ces derniers jours sur les denrées de première nécessité comme le sucre, la farine et autres, les populations s’en prennent même au président de la République, désigné comme le principal responsable de cette augmentation des prix.

C’est ainsi que dans les bus, les taxis collectifs, les places publiques et autres "grand’places", de très vives critiques sont proférées contre Macky Sall et certains vont même jusqu’à débiter des insanités contre lui de manière crue. C'est en substance la der des ders que nous file les radars fureteurs de dakarposte.

Même si le ministère du commerce annonce un retour à la normale pour ce qui concerne le prix du sucre, il reste que le panier de la ménagère souffre beaucoup de ces hausses intempestives dénoncées par les commerçants, les industriels et les associations de consommateurs.

Aussi, l'actuel locataire du convoité Palais Présidentiel devrait demander au ministre du commerce de trouver un moyen de réguler les prix afin de soulager les poches des "goorgoorlous" qui l’en peuvent plus.











