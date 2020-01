​INTERVIEW : Driss Junior Diallo, Ingénieur financier, Chef d’Entreprise "La jeunesse de ce pays a de beaux jours devant elle avec le Président Macky Sall".

Le traditionnel discours de nouvel an du Président de la République continue de faire l'objet d'appréciations. Les avis d'experts diffèrent d'un expert à un autre. Du technocrate au politique, il ne manque pas d'intellectuels qui, par devoir de vérité ont salué la cohérence et le dynamisme de la politique de développement des jeunes et des femmes du régime du Président Macky Sall. C'est le cas de Driss Junior Diallo, Expert en développement territorial & des filières agricoles, et Spécialiste en entrepreneuriat et accompagnement techniques des Jeunes, qui s'est prêté à nos questions.

La question de l'emploi des jeunes et des femmes est annoncée par le Chef de l'Etat comme étant inscrite dans l'ordre des priorités majeures. Pour un bilan à mi-chemin, est-il permis à la jeunesse d’espérer ?

En termes de d'employabilité, il faut noter que les avancées sont extraordinaires pendant les 8 dernières années. A titre de comparaison, le Sénégal dans les années 2000 avait un budget consacré aux initiatives de développement des projets de jeunes qui tournait autour de 30 millions CFA. Au fil du temps, précisément entre 2006-2007 (NDLR Période où Le Président Macky était Premier Ministre), on a atteint les 10 milliards pour la cause de la même cible jeune. Aujourd'hui, nous avons atteint les 80 milliards de budget consacré par l'Etat à la même composante jeune. Le bon est tout simplement spectaculaire.

De nos jours, tous les aspects liés à l'entrepreneuriat sont pris en compte : l'accompagnement, c'est-à-dire les conseils, la formation, les orientations, le coaching et les incubations sont largement pris en charge par ces fonds alloués par l'Etat à travers diverses structures d'accompagnement. Parmi celles-ci on peut noter le FONGIP qui par sa composante non-financière et ses agences à travers le territoire sont en train de réaliser des choses extraordinaires au profit des PME.

A cela, il faut ajouter l'ADEPME avec ses programmes de fonds-à-frais-partagés et de Labellisation. Il en est de même le Bureau de Mise en Niveau (BMN) qui, à travers son programme "Développer l'emploi au Sénégal", injecte des milliards dans le tissu économique des PME sans compter la Délégation à l'Emploi Rapide (DER).

N'empêche, ils sont nombreux les jeunes qui se plaignent de n'avoir pas accès aux financements, ceci en dépit de la mise en place de structures dédiées à cette activité. C'est quoi le problème ?

Il n'y a pas de problème pour autant. Il se pose une question d'appréciations objectives des mécanismes et leur impact sur les cibles. Pour ce qui est du volet accès au financement, de nombreuses facilités sont mises à la disposition des jeunes et des femmes pour un développement harmonieux de leurs PME. Il faut préciser que je parle ici en ma qualité d'expert en développement des PME, et par expériences et mon vécu sur le terrain à travers les 14 régions du Sénégal où j’ai l’immense plaisir de servir nos compatriotes et nos PME.

Mr Diallo, soyez quand même clair. N'êtes-vous pas d'accord avec l'inefficacité du volet financement et pourquoi ?

Non, pas du tout. Je m'explique :

- Pour ce volet financemen,t la DER qui depuis 2018 injecte chaque année plus de 30 milliards dans le secteur économique en plus de l'accompagnement qu’elle fait ; le BMN a lui distribué plus de 15 milliards de primes aux PME. Pour le cas du BMN, il faut préciser que les 15 milliards représentent seulement 40% du montant global investi par les PME. En d'autres termes, le mécanisme du BMN, c'est d'apporter 40% du volume de financement, aux banques de financer le reste. A cela il faut noter la part de la garantie du FONGIP. En seulement 5 ans, le FONGIP par ses mécanismes de garantie a permis de lever plus de 52 milliards de financement dans le système bancaire. C'est plus de 1000 PME qui sont bénéficiaires.

En somme, l'entrepreneuriat et la politique d'appui aux initiatives de la jeunesse et des femmes n'ont jamais autant bénéficié d'opportunités d'affaires.

Aujourd'hui, chaque jeune porteur d'idées dispose d'une panoplie de structures publiques pour l'accueillir, l'écouter, l'orienter et l'aider dans la mise en œuvre de ses idées de projets, ceci dans les 14 régions du Sénégal je dis.

Il reste que le volet formation pose problème. Pourquoi cette faille de l'Etat à ce volet aussi important ?

Pas de faille. Vous conviendrez avec moi que l''Etat du Sénégal depuis 2012 a mis en adéquation les politiques de la formation et les politiques entrepreneuriales pour booster comme le disent les Américains le "Small Business". Les efforts de l'Etat ne se limitent pas là. Dans les domaines sectoriels tels que l'agriculture où l'Etat a renforcé la SAED dans le Nord avec des productions de riz importantes ; renforcé la SODAGRI dans le Sud avec dorénavant une extension sur les 5 régions du Sud et Sud-Est ; l'agence ANIDA avec son programme de fermes Naatangué et de fermes villageoises a permis la réalisation de 152 fermes Natangué et 45 fermes villageoises.

Dans ce cas, il faut noter qu’une ferme Naatangué, c'est 1 ha, 4 emplois, 12 millions de financement avec une combinaison de l'élevage, de maraîchage et d'arboriculture. Faîtes le calcul. Vous vous rendrez compte du succès de cette politique qui découle d'une vision cohérente.

Toujours dans les domaines sectoriels, les secteurs de l'artisanat sont renforcés avec l'APDA et le programme des 15% du mobilier national. Désormais nos artisans sont formés, financés et leurs productions achetées en partie par l'Etat du Sénégal. La politique de l'employabilité des jeunes et des femmes est une vision soutenue par l'Etat ces dernières années.

Le secteur du numérique n'est pas en reste. Et le vote de la loi favorisant le développement des start-ups en fin décembre 2019 en est un bel exemple. Désormais les jeunes sénégalais pétris de talents ont des espaces où exprimer leur génie créateur, ils pourront ainsi initier des applications informatiques et développer des applications dans tous les domaines de l'économie. Le développement des applications informatiques c'est pour soutenir aussi bien nos industries que nos agriculteurs. Çà et là, les initiatives sont prises pour booster l'auto-emploi des jeunes et femmes sénégalais.

Nous avons pu expérimenter un programme avec plusieurs entités économiques pour parler comme le nouveau plan Comptable SYSCOHADA. Par exemple en Casamance, nous avons pu expérimenter la mise en relation des jeunes sortants d'universités et d'écoles de formation professionnelle, et de groupements de femmes qui évoluent dans plusieurs secteurs d'activités, notamment la transformation de produits locaux, l'agriculture, le tissage etc.

Les jeunes aident les femmes par exemple à tenir leur comptabilité, à faire la formalisation de leurs entités et la promotion de leurs produits dans les réseaux digitaux. Les groupements de femmes en retour, permettent à ces jeunes d'acquérir de l'expérience, de disposer de revenus. C'est tout un programme qui permet l'employabilité des jeunes, la création de richesses et la lutte contre la pauvreté, le chômage et l'exode rural. Ce programme est une inspiration de la politique d'adéquation formation/emploi initiée par l'Etat. Nous sommes accompagnés dans cette mise en œuvre par de nombreuses structures de l'Etat, notamment le FONGIP, le BMN, ANIDA, DER, SODAGRI, PPDC, PAPSEN, etc.

Loin de nous une posture de défense du régime actuel, mais le devoir d'objectivité, au vu des actes et des expériences de terrain, nous appel de faire le partage d'expériences. Sans oublier que ce partage d'expériences peut servir et encourager d'autres personnes à avoir l'espoir et à saisir les opportunités qu'offre aujourd'hui l'écosystème sénégalais.