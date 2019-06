​KASSÉ à TV5 : Un son de cloche différent de ses camarades.

Il devient de plus en plus clair quee El Hadj Amadou Kassé est victime d’une cabale qui ne dit pas son nom. Rencontré à la conférence de presse de Benno Bokk Yakaar ce matin, un responsable de l’APR estime que « tout ce bruit autour de Kassé a un seul objectif: le mettre en mal avec le Président. Il est l’un des plus fidèles dans l’entourage du Président ». De quoi conforter son camarade Papa Mahawa DIouf selon qui El Hadj Kassé est « loyal et convaincu dans ses engagements ».



Tout ce tollé s’expliquerait ainsi par une lutte âpre de positionnement, le poste de Chargé de com' de la Présidence ayant toujours été très disputé. Un jeune membre de la Cellule veille sise au siège de l’Apr disculpe également le Ministre conseiller, parlant de « tentative d’intoxication, alors que durant toute l’émission de TV5, M. Kassé a plutôt défendu Aliou Sall et dit de bonnes choses de la politique du président de la République ». D’ailleurs, poursuit notre interlocuteur, Kassé est réputé « disponible, avenant et toujours positif. Il faut arrêter cette histoire maintenant. Nous devons être unis pour que le Président réussisse son mandat au lieu de faire (Sic) des batailles rangées qui servent que nos adversaires. Nous on sait que le Ministre Kassé est incapable de dire du mal de quelqu’un, à fortiori le frère du Président».



Les membres du SEP de Benno en conférence de presse ce matin, ont d’ailleurs à peine abordé ce qui a fait l’actualité de ces deux derniers jours, considérant que Kassé a exprimé une « position personnelle, qui n’engage nullement la Présidence ». Une manière de contribuer à éteindre le feu qui dérange de nombreux responsables de la majorité

présidentielle.