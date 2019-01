​Karim écarté de la course – Wade va choisir un candidat… alternatif !

Wade se retrouve aujourd’hui dans la posture qu’il refusait d’envisager, celle de mettre en place dans l’urgence un Plan B. Son fils ayant été définitivement écarté par la justice et, face à la perspective d’une présidentielle sans un candidat du Pds, l’ancien président de la République n’a plus le choix et il le sait d’autant plus que le choix de Madické est fortement décrié par les libéraux depuis que celui-ci a décidé de proposer une candidature alternative.

Aujourd’hui pourtant, cette candidature alternative s’impose d’elle-même et Wade devra choisir entre trois personnalités : Idrissa Seck, Ousmane Sonko ou Issa Sall car c’est lui-même qui met en doute la sincérité de Madické et qui l’écarte d’office.

Comme annoncé hier en exclusivité par dakarposte, il a demandé à une délégation de l’opposition de le rejoindre à Versailles où il s’est retiré depuis quelques jours. Nos sources nous informent que ce sont Oumar Sarr, Mamadou Diop Decroix, Pape Diop et deux ou trois autres responsables de l'opposition qui vont se rendre à Versailles pour rencontrer le "Vieux". Et c’est pour lui demander de faire un choix, le plus judicieux possible entre ces trois candidats précités. Mais il se susurre, selon nos sources, que le choix du vieux est déjà fait. Il jettera sans aucun doute son dévolu sur la candidature d’Idrissa Seck, personnalité qu’il connaît le plus et en qui il a le plus confiance en l’état actuel de la situation politique. Et, s’il confirme à la délégation son choix pour Idrissa Seck, Macky Sall court le risque de perdre l’élection car il y aura forcément un second tour et, la perspective d’un tir groupé contre lui.

Pour tout dire, c’est encore "Pa’bi "qui tire les ficelles depuis sa retraite de Versailles et c’est bien lui le faiseur de roi.