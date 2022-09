​Khalifa Sall sur l’affaire Barthélémy Dias – Pourquoi la Cour d’Appel a vidé le délibéré alors qu’il a un statut de député ?

Khalifa Sall, ancien maire de Dakar n’est guère tendre avec Macky Sall. Lors du point de presse de la coalition Yewwi Askan Wi, il a dépeint le chef de Benno sous des traits hideux.

Selon lui, il ne se préoccupe guère des soucis des Sénégalais qui ne mangent plus à leur faim et qui pataugent dans les eaux des inondations alors qu’il a été élu pour satisfaire leurs besoins les plus élémentaires. A l’en croire, sa seule politique est de faire tout pour se maintenir au pouvoir alors qu’il n’a pas droit à un troisième mandat. C’est la raison pour laquelle il jette en prison tous les opposants qui peuvent le gêner dans ce sombre dessein. Et de se demander « qui sont les opposants qui n’ont pas encore été envoyés en prison » ?

Revenant sur le cas de Barthéllémy Dias, Khaf, il affirme que l’Assemblée nationale aurait dû demander l’arrêt des poursuites contre le maire de Dakar et suspendre la procédure jusqu’à la fin de son mandat. Car en tant que député, la Cour d’appel n’aurait pas dû vider le délibéré en ce qui concerne l’affaire Ndiaga Diouf car Barth est couvert par l’immunité parlementaire. Aussi la justice aurait dû demander la levée de son immunité avant de vider le délibéré car, lors de sa première condamnation il était seulement un citoyen justiciable qui n’était pas protégé par son immunité, ce qui n’était plus le cas lorsqu’il a été convoqué de nouveau pour connaître le délibéré. A ce moment-là, en tant que député son immunité aurait dû être levée d’abord.







