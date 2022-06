​L'entretien du nouveau stade Me Abdoulaye Wade laisse à désirer- Où sont passés les 800 millions pour la maintenance ? La SOGIP au banc des accusés...

Les lieux de divertissement et de loisirs reçoivent énormément de public, désireux de passer un agréable moment. Le spectateur qui se rend au stade, à un concert, à une exposition ou encore au cinéma ou au théâtre souhaite vivre une expérience usager exceptionnelle. Malheureusement, tel n'est pas le cas pour le spectateur qui se rend au tout nouveau stade du Sénégal baptisé au nom de l'ancien Président de la République, Me Abdoulaye Wade.



L’heure est grave et il y a péril en la demeure. Les installations du stade sont dans un piteux état (pelouse, électricité, sièges) …



"Présenté, par ses constructeurs, comme le plus beau de l’Afrique, le Stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio semble être loin d’avoir la meilleure qualité de pelouse possible. Le match de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023 entre le Sénégal et le Bénin joué ce samedi a révélé un mauvais état de la pelouse. De quoi susciter des inquiétudes sur sa qualité." écrit d'ailleurs un confrère



En tous les cas, ceux qui se sont rendus tout récemment au stade pour suivre la rencontre de nos "Lions" face aux "Ecureuils" n'en reviennent toujours pas. La vidéo postée en dit long.

Au banc des accusés, l'actuel Directeur Général de la Société de Gestion des Infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP). Juste après l'inauguration du stade, le gars avait laissé entendre que l’État du Sénégal ne va pas, du tout alors lésiner avec les moyens pour un bon entretien du nouveau stade, qui a coûté 153 milliards FCFA et qui répond aux normes internationales.

"La gestion des infrastructures publiques a été pendant longtemps un problème. Nos devis prévisionnels par rapport à l’entretien du Stade du Sénégal tourne autour de 800 millions FCFA", avait indiqué Gallo Ba, directeur général de la SOGIP.



Faudrait-il lui rappeler que l’entretien des espaces de divertissement doit donc être régulier, méticuleux mais aussi renforcé lors des pics de fréquentation. La propreté et l’hygiène sont primordiales pour procurer un sentiment de " bien-vivre " aux usagers et ce tout au long de leur expérience au stade, au musée ou dans tout autre lieu de loisirs... Le confort et la fonctionnalité des locaux sont synonymes d’expérience client réussie.



Qui plus, les activités dans les lieux liés au divertissement sont multiples et nécessitent des savoir-faire particuliers en termes de nettoyage. À moins que...