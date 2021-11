​L'homme qui partageait sa vie et ses trois enfants morts- Pourquoi le Dr Awa Diagne doit suivre une thérapie

Ils ont comme dénominateur commun d'être toubib. Feu le Dr Falla Paye était un chirurgien-dentiste qui avait bonne presse. Sa dame, Dr Awa Diagne Paye est Gynécologue obstétricien. Ceux qui fréquentent la clinique du Cap à Dakar connaissent bien cette dame. Elle est réputée spécialiste de l'appareil génital féminin. Elle sait prendre entre autres en charge les problèmes gynécologiques suivants : dépistage et traitement des maladies sexuellement transmissibles, contraception, etc. Dr Paye sait effectuer des opérations chirurgicales chez la femme



Ils sont tombés amoureux, s’épousent, se sont trouvés une niche, bref le couple a fondé sa famille. Au fil du temps, ils deviennent les parents de trois bouts de bouts de bois de Dieu. Leur fils-aîné M.P avait 13 ans, et ses deux fillettes, F.P et T.P âgées respectivement de 11 ans et de 08 ans.

Malheureusement, leur couple vacille. Puis, survient contre toute attente ce drame, connu de tous, innommable, indescriptible, ...



Dr Awa Diagne, qui, selon des proches, souhaitaient ardemment divorcer, va devoir affronter cette tragédie. Etant donné l'étendue de sa souffrance, la dame, qui doit être surveillée H24, va entamer un long chemin, du désespoir à la résilience. La larme désormais facile, sa vie sur terre sera trop douloureuse et elle risque d'être en pleine dépression dite sévère. Elle a donc besoin d'une thérapie.

Cette femme, qui plonge, du coup, dans abîme de tristesse, mérite vraiment d'être soutenue. Qu'on l'épaule à prendre soin d'elle, à continuer d'ici quelques temps à reprendre goût à la vie, puis au travail.

Ce ne sera pas, du tout alors une sinécure, mais ses proches, parents, amis, sympathisants sont tenus de la revigorer à se reconstruire. Comment tourner la page aussi vite ? En tous cas, personne ne peut supporter la mort de ses enfants surtout de cette manière aussi terrible !



















njaydakarposte@gmail.com