​Le Charlatan aurait envoûté sa victime en lui soutirant…6 millions Francs Cfa - Amadou Sow Cissé, l’homme au pouvoir magique, risque 6 mois ferme

Perdre des millions en cette période de vaches maigres est une pilule, difficile à avaler. Mouhamed Abdallah Simakha en sait quelque chose. Lui, qui accuse Amadou Sow Cissé d'escroquerie et charlatanisme n’est pas prêt d’abandonner les poursuites contre ce dernier qui l'aurait envoûté pour lui soutirer la rondelette somme de… 6 millions FCfa.



Envoûté après les bains mystiques pour fructifier son commerce



L’économie des faits remonte au mois du Ramadan dernier aux Parcelles Assainies. Un jour, Mouhamed. A. Simakha a été interpellé par Amadou à l’arrêt bus. Celui-ci lui a sollicité une aide financière pour sa dépense quotidienne, disant qu’il n'a pas de quoi à manger à la rupture du jeûne. Ayant pitié de lui, Simakha lui a offert 1000FCfa. Voulant mieux le connaître, Amadou a demandé le contact de monsieur. Naturellement, Abdallah lui a donné son numéro téléphone. Deux jours après, Amadou Cissé l’a appelé, lui disant être un marabout. Et il voulait lui faire des prières pour une bonne marche de ses activés de commerce. Ce que Abdallah Simakha a accepté. Utilisant les bains mystiquement qu'il lui a remis, il est tombé dans le piège du prévenu. Envoûté, il fait tout ce que le marabout lui demande. C'est sur ses entrefaites qu'il lui a envoyé des sommes d'argent a plusieurs reprises. Des montants évalués à 6 millions FCfa.



Piégé, le mis en cause nie tout



Mouhamed. A. Simakha finira par retrouver ses esprits. Mesurant la gravité des faits, il tend un piège à l'escroc. Ce dernier lui a demandé de lui faire un dépôt de 250 mille FCfa. Il lui a donné un numéro d'un gérant de multi-service pour qu'il fasse la transaction via Orange Money. Simakha a appelé le propriétaire. Il lui a raconté l'histoire pour qu’il puisse l'aider à appréhender son voleur. Le gérant lui a indiqué son point de vente. Sans tarder, Abdallah a débarqué avec un agent de la police. Reconnu, Amadou sera arrêté et acheminé au commissariat des Parcelles Assainies. Entendu, le mis en cause avait reconnu devoir des sommes d'argent de la part de Mouhamed. A. Simakha. Mais lors de son jugement au tribunal des flagrants délits de Dakar, le prévenu a réfuté les faits qui lui sont reprochés. <<Je ne suis pas charlatan. Je ne sais même pas lire le Coran. c'est vrai qu’on s'est connu à l’arrêt bus. On a discuté et il m'a fait savoir qu'il s'active dans la commercialisation de poisson. C’est lui qui a pris mon numéro. Mieux, je ne lui ai pas demandé de l'aide. D'autant plus qu'il ne m'a jamais envoyé des sommes d’argent. Le jour où on m'a interpellé, j’étais au point Orange Money pour faire un retrait de 8 mille FCfa>>, a contesté Amadou. S. Cissé.



« Depuis qu’il m’a apporté le gris-gris, je fais tout ce qu’il me demande »



Ses déclarations ont été battues en brèche par la partie civile qui soutient, mordicus : <<On s'est croisé a l’arrêt bus. Il m'a fait savoir qu'il n'a pas de quoi à manger. C'est ainsi que je lui ai offert 1000 FCfa. Deux jours après, il m'a appelé disant qu'il voulait me remercier encore. Ensuite, il est venu me voir, apportant des gris-gris. Depuis lors, je fait tout ce qu’il me demande. Je lui ai envoyé 6 millions FCfa par plusieurs transactions>>, soutient le plaignant. Son conseiller, Me Dijby Diagne a réclamé 9 millions FCfa en guise de dommage et intérêts. Le parquet a requis 6 mois ferme. Me Abdoulaye Sene,pour la défense du prévenu, estime que les accusations sont infondées avant de plaider la relaxe. Le jugement sera connu le 1 juillet prochain.