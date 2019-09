​Le maire de Dakar, Mme Soham Wardini a-t-elle joué un rôle dans la libération de Khalifa Sall ?

Selon les radars de dakarposte tapis dans les coins et recoins du Palais de la République, madame Wardini a été aperçue à plusieurs reprises dans le saint des saints. Reçue plusieurs fois par Macky Sall, leurs entretiens sont restés secrets car rien n'a filtré concernant les sujets sur lesquels ils ont pu discuter. Mais les sources de dakarposte sont formelles. Lors de leurs différentes rencontres, Macky Sall et madame Wardini ont évoqué la libération de Khalifa Sall et le maire de Dakar a beaucoup insisté afin que ce dernier soit libéré. C'est désormais fait et l'on peut toujours spéculer sur les raisons qui ont poussé le Président à signer le décret de grâce qui met fin à l'incarcération de l'ancien maire de Dakar.