​Le monde des arts de la scène perd une de ses icônes !

Au théâtre comme au cinéma, l'on pouvait compter entièrement sur lui. Son jeu était juste, sa diction unique, sa gestuelle sobre.

El Hadj Dieng, fièrement appelé dans le milieu "Blanc", s'est éteint hier a l'âge de 76 ans des suites d'une courte maladie.

Entre Moussa Sene Absa, Mansour Sora Wade, Bernard Giraudeau entre autres cinéastes auteurs de films de renom, El Hadj Dieng a marqué et bien vécu son époque. La nouvelle a surpris plus d'un.

Dans le milieu du théâtre et du cinéma, les avis sont les mêmes : un baobab du cinéma est tombé.

Dakarposte a appris de sources familiales que l'enterrement a eu lieu cet après midi au cimetière Bahya de Touba.

La cérémonie du 3ème jour est prévue le mardi 20 août a son domicile sise à la cité capverdienne à Dakar.



Adieu l'artiste, mission accomplie. Que firdaws reste ta demeure éternelle!