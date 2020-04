​Leader naturel et légitime de l’opposition, le Pds en phase avec le président de la République malgré quelques… réserves

Invité sur une radio de la place pour intervenir après l’adresse du chef de l’Etat à la veille du 4 avril, le porte-parole du Pds a été on ne peut plus clair. Le parti du patriarche Abdoulaye Wade est entièrement en phase avec Macky Sall et se tient en position de combat dans la guerre déclarée contre Covid 19. Tafsir Thioye invoque, pour ce faire, des enjeux de sécurité, de paix et de stabilité mondiale. Naturellement il n’oublie pas la cohésion nationale de rigueur face à l’ennemi commun, cette terrible pandémie qui a déjà commencé à faire de nombreuses victimes dans notre pays (au moins 200 cas de contamination), dont deux décès.

Il préconise donc de transformer la situation d’inquiétude actuelle en une formidable opportunité pour renforcer notre paradigme de croyants et penser au nécessaire changement de comportement au quotidien, en matière d’hygiène ou de règles bienséance.

Sauf qu’il s’interroge sur les effets de l’effort national sur notre économie, la baisse de la croissance et l’augmentation de la dette publique.

Mais au total, le parti de maître Wade semble avoir revêtu le camouflé de rigueur, la tenue de combat exigée sur le théâtre de l’opération Force Covid 19. Et c’est de bon augure pour le futur politique de notre pays, grâce au coronavirus. A quelque chose malheur est bon ? Ce n’est pas peut-être pas le moment idéal pour évoquer cette maxime pourtant pleine de bon sens. Vive le Sénégal, et soubokhouma corona !









Ndiaye Dakarposte