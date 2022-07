​Législatives – Le silence assourdissant de Mambaye Niang : Où se cache donc le répondeur automatique de Macky ?

Qu’arrive-t-il à notre ami Mambaye Niang ? Depuis plusieurs mois, ce responsable de l’Apr qui se montrait volontiers sur tous les plateaux de télé est devenu aphone, pour ne pas dire qu’il s’est inscrit aux abonnés absents.

Alors qu’il était très prompt à riposter à toutes les attaques de l’opposition, le voilà soudain muet comme une tombe. C’était pourtant le plus agité des "apéristes" lors des dernières municipales et l’un de ceux qui ont le plus dépensé des fortunes pour offrir Dakar à la coalition présidentielle.

Que lui arrive-t-il donc pour qu’il disparaisse soudain ? Où se terre-t-il pendant que ses camarades font le tour du Sénégal ? Les radars fureteurs de dakarposte vont fouiner.









