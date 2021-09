​Les causes de l'accident du député Moustapha Guirassy et de son chauffeur (finalement décédé)... révélées

Hier dimanche 12 septembre, la voiture du député Moustapha Guirassy a connu un accident grave sur la route de Kédougou, précisément au village de Saré Diop à trois kilomètres à la sortie de Tambacounda.

Dakarposte a appris de bonnes sources qu' en voulant éviter un chien qui traversait la route, la voiture a heurté un camion et a subi de graves dommages.

Le député et son chauffeur ont été immédiatement évacués à l’hôpital de Tamba où ils ont été pris en charge par le corps médical.

Moustapha Guirassy, malgré de multiples contusions est hors de danger mais son chauffeur qui avait été admis aux soins intensifs a fini par succomber ce lundi à ses blessures.

Guirassy est très touché par cette perte et ses proches le disent inconsolable depuis l’annonce de la triste nouvelle. La date et le lieu de l’enterrement n’ont pas été communiqués.

Nous y reviendrons.