​Les transporteurs en grève ce soir à partir de minuit – Les usagers vont encore en faire les frais

Les syndicats du transport avaient menacé il y a quelques jours d’observer une grève. Eh bien, ils vont mettre leur menace à exécution dès ce soir à partir de minuit. C’est ce qui ressort de la réunion que leur cadre unitaire, le CUSTRS (Cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal) a tenu mercredi dernier à Diourbel. Donc à partir de minuit ce soir, ils vont observer une grève illimitée pour exiger la satisfaction de leurs revendications en 11 points. Leur porte-parole, Gora Khouma est catégorique :« Nous avons jugé que la lutte individuelle ne peut pas nous faire avancer. C’est pourquoi nous nous sommes concertés pour mettre en place ce cadre de concertation et d’action, pour qu’on puisse parler le même langage ».

Gora Khouma, également président de l’Union nationale des routiers du Sénégal, s’exprimait au terme d’une marche suivie d’une assemblée générale, à la gare routière de Diourbel, pour dénoncer les difficiles conditions de travail des acteurs des transports routiers.

« Cette plateforme revendicative comporte plusieurs points, mais ce qui préoccupe surtout tout le monde, ce sont les tracasseries de la Police, de la Gendarmerie, des Douanes, et le système de pesage », a-t-il expliqué.

Le président du Regroupement des chauffeurs et transporteurs de Diourbel, Serigne Sall, précise pour sa part que les transporteurs sont surtout préoccupés par la cherté de la Carte grise et le relèvement de l’âge légal pour l’obtention du permis de conduire, de 23 à 30 ans.

« Aujourd’hui, nous en sommes à 32.000 francs CFA pour un seul permis de conduire. On parlait d’un agrément qui coûtait 7.500. Il est, aujourd’hui, à 30. 000 francs CFA. Pour la licence, on avait dit 7.500, et elle est à 60.000 aujourd’hui, mais cela ne concerne pas les chauffeurs de véhicules particuliers », a-t-il expliqué.

Cette grève, précisent les syndicalistes, n’a pas pour but de faire souffrir les usagers des transports.

« Le transport clandestin est une pratique que nous dénonçons. Le transport doit être légal », a soutenu Gora Khouma.

Ils fustigent les tracasseries sur la circulation, les ennuis que leur causent les policiers, gendarmes, douaniers, et agents municipaux qui, à la moindre occasion posent des sabots sur leurs véhicules.

C’est dire que les usagers du transport routier vont encore trinquer.