​Macky à Keur Massar ce jeudi – Risques de troubles dans la banlieue

Il faut le dire sans ambages, le président de la République court des risques lors de sa visite en banlieue pour rassurer les victimes des inondations, leur dire sa compassion et leur apporter son soutien.

"Il se susurre que cette visite ne sera pas sans risque puisque les jeunes banlieusards, très remontés contre la politique de l’Etat concernant l’assainissement et les inondations, ont promis de l’accueillir à leur manière avec des brassards rouges et des huées. Une expérience vécue par son épouse il y a quelques jours. Mais les plus irréductibles d’entre ces jeunes de banlieue pourraient s’armer de cailloux ou d’œufs qu’ils tenteront de jeter sur les officiels qui accompagnent le président Macky Sall." fait savoir une source de dakarposte jusqu'ici fiable avant de renchérir: "Cette visite de Macky Sall à Keur Massar ne sera sûrement pas de tout repos. Et le président lui-même le sait sans doute car ses services de renseignement l’ont informé de tous les risques qui attendent son cortège ou dans la tribune où il s’installera."



Des informations glanées auprès de sources proches de la Présidence de la République, il ressort que "des dispositions ont été prises dans la perspective ou des violences se produisent lors de cette visite"