​Magal 2021 – Sokhna Mouminatou Kébé casse encore sa tirelire

Comme d’habitude, la fille de feu Ndiouga Kébé a mis les petits plats dans les grands pour célébrer le Magal. Ses hôtes ont droit à tous les égards et elle dépense sans compter. Il est vrai que son défunt père en faisait autant, de même que ses frères, mais elle, elle est la gardienne des traditions familiales. Un talibé qui la connaît bien fait un témoignage sur sa générosité. A en croire ce monsieur, Sokhna Moumy Kébé multiplie chaque année par trois ses dépenses et ses actions pour les besoins du Magal, surtout en multipliant les " berndé".

Les radars fureteurs de dakarposte, au parfum de tout ce qui se trame à des niveaux insoupçonnés nous soufflent que cette année encore elle a cassé sa tirelire pour satisfaire les milliers et milliers de pèlerins. Dire que c’est un brave dame est un euphémisme car cette héritière du défunt milliardaire Ndiouga Kébé est d’une générosité hors du comme, comme son homonyme Sokhna Moumy Mbacké de qui elle tient. C'est dire...