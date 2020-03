​Mamadou Diop patron d'ISEG, placé en garde à vue, "Dieyna" également... convoquée

Dakarposte a appris de sources judiciaires que la jeune chanteuse Diénabou Baldé connue sous le nom d’artiste " Dieyna " et son grand frère Baldé ont été convoqué par les limiers de la division spéciale de la police Sénégalaise dite Cybercriminalité.

Motif? Nous avons appris que c'est pour les besoins d'une confrontation, d'abord, avec le Directeur Général d'ISEG.



Nos sources nous soufflent que deux proches de "Diop Iseg" sont également convoqués. Il s'agit de Mamadou Mbengue et Pape Sylla. "Ils sont tous entendus sur PV (procès verbaux) avant une confrontation entre eux" consent à nous révéler la source.



Pour rappel, Mamadou Diop a déposé une plainte au niveau de la dite brigade il y'a de cela quelques semaines. Il accuse la chanteuse Diénabou Baldé alias Dieyna, sa grande-sœur et leur frère M. Baldé de tentative d’extorsion de fonds.



M. Diop dira aux enquêteurs que le trio aurait publié ou fait publier une image et vidéo de sa personne qui compromettent son honorabilité dans le but de le faire chanter.



Quant à lui (Mamadou Diop), il est sous le coup d’une plainte pour abus sexuel sur une mineure (Dieyna) ayant occasionné une grossesse.







Affaire à suivre...