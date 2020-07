​Moustapha Cissé Lo dans ses œuvres – Le microcosme de l’Apr est en ébullition

Après avoir déversé sa bile sur deux éminents membres du parti auquel il appartient et fait des révélations sur quelques affaires publiques, Moustapha Cissé Lo vient de démissionner avec fracas de son poste de vice-président de l’Assemblée nationale. Peut-être une manière de tenter de désamorcer la grosse bombe qu’il vient d’allumer par ses propos injurieux d’une rare grossièreté ? Le cas échéant, il n’aura réussi qu’à donner du grain à moudre aux Sénégalais qui ne cessent de déplorer son langage de charretier. Car, outre les militants et responsables de l’Apr (y compris le président Macky Sall) qu’il a copieusement insulté, les Sénégalais, dans leur écrasante majorité sont scandalisés par les propos inconvenants de ce député hors norme qui, comme le flibustier qu’il est, tire sur tout ce qui bouge avec des armes non conventionnelles. Cissé Lo est d’ailleurs un coutumier des faits car il a toujours eu l’insulte à la bouche et un flingue prêt à défourailler à tout moment. Cet homme n’est pas digne de représenter ses concitoyens dans une représentation parlementaire comme notre auguste Assemblée nationale. Il doit quitter l’espace public et retourner à ses champs et à ses troupeaux, ce qui ne serait que justice pour les Sénégalais dont les oreilles sont encore en train de bruire de son insolence.