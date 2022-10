​Moustapha Sy, profondément ancré dans la coalition Yewwi, distille ses conseils aux leaders

La nuit du Mawloud au Champ de course de Tivaouane a été marquée par la présence d’une forte délégation de la coalition politique Yewwi Askan Wi. A cette occasion, le guide des Moustarchidines a réitéré son attachement à cette coalition de l’opposition dont il fait partie avec son parti, PUR :

« Je salue les représentants de la coalition Yewwi Askan Wi ici présents. Je veux dire Khalifa Sall, accompagné de Sonko, Sokhna Aïda Mbodj et notre camarade Cheikh Tidiane Youm, ainsi que toute la délégation. Soyez les bienvenus.

J’avais demandé qu’ils soient installés ici à mes côtés parce que nous partageons la même coalition et cela est irrévocable, jusqu’à ce que nous arrivions à nos fins. Mais puisque l’espace est limité, Serigne les a installés en bas pour éviter d’installer les uns en haut et les autres en bas. Je m’engage à vous accompagner jusqu’à ce que Dieu fasse que nous décrochons ce que nous devons décrocher s’il plaît au bon Dieu ».

Il a profité de l’occasion de ce grand rassemblement pour donner quelques conseils à ses partenaires :

« Là où vous voulez aller demande beaucoup de détermination, parce qu’ils feront le tout pour saboter votre travail. Et ils sont prêts à tout. Donc vous devez savoir que votre responsabilité est très grande par rapport à là où vous voulez arriver. D’ici 2024 engagez-vous! Tout ce que vous n’avez jamais imaginé ils me l’ont fait ».

C’est donc dire qu’il leur demande de regarder là où ils doivent poser les pieds car le pouvoir est prêt à tout pour leur mettre des bâtons dans les roues. Il conseille donc à ses partenaires de Yewwi de poursuivre leur engagement et leur détermination, non sans leur rappeler qu’ils doivent être d’une extrême prudence pour ne pas être victimes des complots du régime comme lui-même en a fait l’amère expérience.