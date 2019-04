​PIRATAGE DU SYSTÈME GAÏNDE - Six transitaires déférés au Parquet hier

Il s’agit d’un scandale très grave, qui implique des transitaires, arrêtés depuis la semaine passée. Le dossier a atterri à la Dic, suite à une plainte déposée par la Direction générale des Douanes, confient nos sources. Lorsque l’enquête a été ouverte, les transitaires concernés ont été convoqués et entendus. Et 06 d’entre eux ont été déférés au Parquet, hier matin. Selon ces mêmes sources, un juge d’instruction sera désigné pour approfondir les enquêtes.

Qu’est ce qui s’est passé, au juste ? Dans les procédures de dédouanement, des transitaires pirataient le système "Gaïndé", en subtilisant les numéros des PPM (Personne physique morale), un chiffre d’identification qui permet de faire la déclaration en douane. Ils prenaient les anciens numéros pour effectuer leur dédouanement, au détriment de la Douane et des Impôts. D’ailleurs, au-delà de la Douane, les Impôts et Domaines sont également victimes, car ce PPM permet à la Direction générale des Impôts de pouvoir percevoir ses taxes, sur la base des activités réalisées par les importateurs.

Alors, certains importateurs entraient dans le système "Gaïndé" pour copier les numéros de PPM et faire leur déclaration, avec la complicité de leurs transitaires. La Direction des Impôts a été saisie de l’affaire. A cause de ce piratage, plusieurs grands importateurs ne paient pas d’impôts. Et c’est une pratique qui date de plusieurs années. Au-delà des transitaires, plusieurs grands importateurs ont été cités dans l’affaire, que nous suivons de près pour les chers lecteurs de DakarTimes.





Il y a trop de tripatouillages et de ravaudages dans le système "Gaïndé". Les autorités douanières doivent revoir les accès à cette plateforme qui traine trop de lacune. Car, avec les nouvelles techniques de cyber-piratages, il urge de revoir toutes les procédures, afin de mieux sécuriser tout l’écosystème informatique de la Douane sénégalaise. C’est quoi le système "Gaïndé" ?



Dans le site internet de la douane, on peut lire : «Dans le domaine de l’utilisation de l’outil informatique, baptisé Gaïnde, à la place des opérations manuelles, une véritable révolution s’est opérée à partir des années 1990». Il poursuit en soutenant que «cette version est exportée au Kenya et certains pays ont sollicité un test de fiabilité en vue d’une option d’achat. La version récente dite Gaïndé 2010 intègre les systèmes de Collecte électronique de documents (Orbus) et de Paiement électronique (Corus), ainsi que d’autres services qui permettent à l’Administration des Douanes d’accélérer l’exécution de ses tâches quotidiennes dans les grands centres de dédouanement à travers le pays, d’accompagner la politique économique en termes de réponses efficaces aux enjeux et d’anticipation sur la mise en application de la vision des autorités ».

Dans une autre rubrique, Mor Talla Diop, Directeur du Développement international à Gaïndé 2000, explique : «Nous pouvons parler de guichet unique de la création d’entreprise, de guichet unique des formalités aux citoyens, Guichet unique de la santé, etc. Le principe est identique car il doit permettre en un point unique de faire un ensemble de procédures en prenant en compte toutes les interactions entre les différentes parties prenantes qui sont dans des administrations différentes et donc à des endroits différent. Il est important de noter que dans le cadre des investisseurs, les guichets uniques d’investisseurs permettent également de faire toutes les formalités de création et post création en intégrant par exemple l’ouverture d’un compte en banque ou le raccordement de l’eau à l’électricité etc.».

Pour le cas de "Gaïndé" 2000, M. Diop explique que «le groupe qui s’était concentré dans ses premières années dans le guichet unique de facilitation commerciale avec pour objectif de faciliter les démarches du commerce extérieur aux opérateurs économiques a depuis quelques années étendu son expertise dans d’autres domaines d’activités tout en renforçant ses acquis technologiques avec des innovations de pointe». Le site de la Douane soutient que «dans le cadre du métier de Gaïndé 2000 en tant qu’acteur nationale de la facilitation du commerce, la plateforme Orbus qui a été lancée en 2004 est une plateforme de collecte électronique des documents administratifs en vue du dédouanement des marchandises ».

M. Diop insiste que la plateforme Orbus qui, selon lui, «respecte toutes les normes et standards techniques internationaux en vigueur. Suivant le processus d’innovation qui est au cœur de ses objectifs, Gainde2000, a lancé une nouvelle version qui intègre des technologies comme la signature électronique, l’archivage électronique, le paiement électronique etc.». Alors, il ajoute que «le savoir-faire de Gaïndé 2000 dans le domaine de la conception de plateformes de guichet unique, a été bâti sur une expérience de plus de vingt d’années et permet de s’adapter à d’autres contextes de métier. Gaïndé 2000 a construit une vraie compétence qui lui permet d’accompagner les administrations dans la dématérialisation de leurs formalités tout en optimisant les flux et les échanges de données et de documents entre différents acteurs qui interagissent autour d’une formalité. Grâce aux certifications obtenues dans le domaine de la dématérialisation des formalités administratives, Gaïndé 2000 est considéré comme un leader au Sénégal et en Afrique concernant les plateformes de guichet unique».

C’est bien beau tous ces mots, mais la vérité, c’est que le système "Gaïndé" ne rassure plus. Il faut repenser cette plateforme, afin de renforcer sa sécurité, à l’ère de la cybercriminalité.