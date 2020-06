​PROCES- AFFAIRE DES FAUX BILLETS DE BANQUE - Thione Seck risque 5 ans ferme

Thione Ballago Seck risque de retourner en prison. Dans cette procédure de faux billets de banque contrefaites dont il serait impliqué. L’avocat général a requis, hier lundi, lors de son procès en Appel, une peine de 5 ans de prison ferme contre lui et une amende de 10 millions FCfa. Pourtant, en première instance, le juge avait annulé la procédure, acceptant l’exception de la nullité du procès verbal, fondement basé sur la violation de l’article 5 du règlement intérieur de l’UEMOA.



« L'argent m’a été remis pour 105 concerts »

Thione Seck s’est défendu à la barre. Il a soutenu qu’il ne savait pas que le sac qu’on lui avait remis dans le cadre d'un contrat standard, contenait de tels billets. « Je ne savais pas que c’était de faux billets. Si j’avais la certitude que c’était des faux billets, je ne comparaitrais pas devant cette juridiction. D’ailleurs ce sont des coupures de papiers, enveloppés sur de la plastique et des Kleenex. Je n’ai dit que la vérité dans cette affaire. Comme j'avais des contrats saffaires à l’international. Cet argent m’a été remis pour 105 concerts que je devais jouer à l’international. C’est un promoteur gambien qui me l’a remis. Par respect et par dignité je n’ai pas voulu ouvrir le sac parce que nous n’avions pas encore signé le contrat. Je suis victime d'escroquerie. Pour vous dire que je ne ferais jamais ces genres de pratique. Car cela peut tenir mon image. Je suis quelqu’un qui, à travers sa musique, a toujours véhiculé des messages éducatifs dans ses chansons. Donc ce n’est pas à mon âge que je vais m’adonner dans des deals de faux billets. Cela ne reflète pas personnalité», a-t-il battue en brèche.



« Ma santé s’est dégradée à cause de cette affaire, mes 85 millions… »



«Cette affaire est une tache noire dans sa vie. Même dans ma tombe, je m’en souviendrai. C’est une affaire qui a dégradé ma santé. Elle a compromis la carrière de football de mon fils qui avait un avenir prometteur dans le football. On m'a soutiré tous mes biens. Et il ne me resterait plus rien dans ma vie. Je sais que j’ai été atteint mystiquement au point de remettre mes 85 millions FCfa à ceux qui m’ont mis dans cette situation»



«Le sac contenait des coupures de papiers vert… »



En réalité, le sac reçu par monsieur Thione Seck ne contenait que des coupures de papiers verts. Quand le juge a ouvert le sachet qui contient les scellés, il a découvert qu'il s'agit des coupures de papiers. «Ils sont fort le public», murmure les conseillers du prévenu qui se partagent les papiers. Le président de la Cour revient à la charge: «lors de votre arrestation, vous étiez assis sur le sac. Et vous avez déclaré aux enquêteurs le montant de 50 millions d'Euros» Thione réplique : «C'est parce que j’étais paniqué. C'est pour je suis assis sur le sac» dit-il

Dans son réquisitoire, le parquet général a estimé que les faits reprochés au chanteur ne sont souffrent d’aucune contestation. Pour le maître des poursuites, le prévenu a fondé sa défense sur des dénégations systématiques pour se tirer d'affaire. Il a requis une peine de 5 ans de prison ferme avec une amende de 10 millions FCfa.

Mes Moussa Sarr et Mbaye Sall pour la banque centrale ont demandé à la Cour de retenir le prévenu dans les liens de la prévention avant de réclamer le franc symbolique. La défense assurée par Mes Ousmane Seye, Bamba Cissé, Abdou Dialy Kane, Ablaye Cissé, Samba Thiam, Aliou Badara Fall, estime que la sanction est matériellement impossible. Les robes noires ont plaidé le renvoi des fins de la poursuite sans peine ni dépend, soutenant que leur client est victime d'un ensemble de manœuvre frauduleuse qui lui ont fait perdre des millions. Et en l’absence du corps de délit, la Cour ne peut pas entrer en voix de condamnation. Le verdict sera connu le 22 juin prochain.