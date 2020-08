​PROSTITUTION ILLEGALE- Trois adolescentes condamnées

Ces jeunes filles ont optés de vendre leur corps. Et pour attirer une clientèle, les filles procèdent à des publications sur l’internet. Elles publient des images obscènes sur le site de rencontre <<Nexna.com>>. Dans leurs annonces, elles proposent des parties de sexe payantes, laissant un contact. Leur réseau a été démantelé samedi dernier par la cybercriminalité. Tombant sur une publication relative à une rencontre de plaisir, les enquêteurs ont pris le numéro illustré. Vérifiant s’il s’agit des faits liés à la prostitution, un agent a appelé sur le numéro, se faisant passer pour un client. Aminata Ndiaye a répondu à l’appel. Elle dira à l’agent enquêteur qu’il s’agit bien d’une rencontre de sexe tarifée. Elle a demandé 5000 FCfa au policier pour un coup. L’homme a accepté. La fille lui a donné l’adresse de l’appartement. En tenue civile, le policier a fait une descente sur les lieux. Il a trouvé la fille avec ses copine Mbéne Cissé, Astou Mbengue. Convaincu qu’elles se livrent à la prostitution, l’agent leur a demandé leur carte sanitaire.

Les filles en avaient pas. C’est ainsi qu’il les a arrêté avant d’informer ses collègues qui faisaient le guet aux alentours de l’immeuble. Procédant à une fouille de l’appartement, les enquêteurs ont découvert 15 paquets de préservatifs et d’autres fraîchement utilisés. C’est sur ces entrefaites que les filles ont été conduites au commissariat central de Dakar. Elles ont été inculpées de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et prostitution illégale.



Les prévenues ont comparus hier mercredi, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Elles ont contesté le délit de prostitution clandestine. Et, comme un jeu de ping-pong, elles réfutent être le propriétaire du numéro de téléphone posté sur le Net.



Mbene Cissê, 21 ans, divorcée et mère de 2 enfants a été la première à livrer sa version des faits. Elle a fait porter le chapeau à sa co prévenu Aminata Ndiaye. Accusée, la jeune fille, Aminata est la seule coupable dans cette histoire.

"Aminata nous a invité dans son appartement. Et je l’ai rendu une visite de courtoisie, le samedi passé. Un policier nous a trouvé dans la maison, disant qu’on s’adonne à la prostitution. Je ne comprends rien. D’ailleurs c’est à la police que j’ai découvert qu’elle avait une publication sur l’internet ", lance-t-elle. Ses déclarations ont été confirmées par sa copine Astou Ngingue, 21 ans qui a aussi chargée leur co prévenue.



" C’est Aminata qui a loué l’appartement. Elle a répondu à l’appel du policier. Et, elle lui a proposé une partie de sexe pour 5000 FCfa", ajoute-t-elle. Pour sa part, Aminata Ndiaye 20 ans, a foulé au pied les accusations portées sur sa personne par ses copines.



<<Elles ne disent pas la vérité. J’habite à Derkelé. Ce jour-là, elles étaient à Yoff pour chercher un appartement à louer. La vérité est qu’elles m’ont laissé avec leurs téléphones portables. Comme elles ont fait demander un annonceur de faire des publications sur l’internet, elles m’ont demandé de répondre aux appels des clients pour les indiquer. C’est pourquoi, quand le policier a appelé, je lui ai expliqué l’emplacement de l’immeuble. Et j’ai informé Astou. c’est elle qui m’avait demandé de proposer aux clients 5000 FCfa pour une partie », s’est-elle dédouanée. Interrogée sur le lot de préservatifs découvert dans l’appartement Aminata dira : « les préservatifs étaient dans la chambre d’Astou », révèle-t-elle.

Dans son réquisitoires, le parquet a requis 3 mois assortis du sursis. La défense assurée par Me Iba Mar Diop a sollicité une application bienveillante de la loi pénale. Au final, les filles ont été relaxées du délit de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, mais elle ont pris 3 mois sursis pour prostitution clandestine.