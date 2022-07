​Papito entendu par la police et placé en garde-à-vue – Du danger de parodier la Une des journaux

L’animateur Pape Ibra Guèye dit Papito, apprendra à ses dépens qu’on ne plaisante pas avec l’information. En effet, pour faire le buzz, il s’est permis de diffuser de fausses informations, des informations truquées et biaisées attribuées à notre confrère l’Obs (l’Observateur). Et pour brouiller les pistes, il a modifié le logo de l'authentique "OBS" pour "OPS" qui, selon lui signifie Observatoire patriotique du Sénégal.

Suite à une plainte de nos confrères indignés, il a été entendu par la police et place en garde-à-vue. Il encourt une peine de prison qui lui apprendra à prendre au sérieux les informations des vrais journaux.