​Placés en garde à vue – Barhélémy Dias et compagnie risquent d’être déferrés pour trouble à l’ordre à public

C’est quasiment une entreprise de défiance à l’autorité que tentaient aujourd’hui Barthélémy Dias et ses amis. En compagnie de Khalifa Sall, Ousmane Sonko et Malick Gakou entre autres, ces larrons ont voulu semer le trouble en provoquant des émeutes. Mais ils ont été interpellés (avec douceur et tact certes mais avec fermeté) par les forces de l’ordre qui les ont conduit sous bonne escorte au commissariat.

Ils risquent tous d’être déferrés au parquet pour trouble à l’ordre public et pourraient encourir même des peines de prison.