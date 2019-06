​Pourtant meilleur buteur, Mbaye Diagne "oublié" par Aliou Cissé sur le banc de touche

Dimanche, la scène aura marqué de nombreux observateurs. Nous sommes dans les derniers instants de la rencontre de football entre les Lions du Sénégal et la Tanzanie. Sur le banc de touche , le caméraman cadre en gros plan Mbaye Diagne. Impuissant face à ce qu'on peut appeler l'indifférence de son coach, il se posait certainement des questions sur son cas. Certes, le Sénégal menait au score par 2 buts mais l'équipe, qui pouvait aller au delà mais manquera comme pas possible d'efficacité, ne parvenait pas à marquer les nombreuses occasions devant le portier Tanzanien.



Sentant que "son" Mbaye Niang, qui a raté N occasions de scorer, n'est pas au mieux, l'entraineur national a, force est de le reconnaitre, tardé de le remplacer .



Comment Aliou Cissé peut-il reléguer au second plan, un Mbaye Diagne qui, pour ceux qui l'ignorent encore, comptabilise au compteur 30 buts marqués en Championnat de Turquie?

Ces performances en club sacrent l’attaquant sénégalais de 27 ans devant ses concurrents africains.

Avec trente réalisations en championnat, il devance presqu’une vingtaine de prétendants au titre de meilleur buteur africain dans les 12 plus grands championnats d’Europe.

Mbaye Diagne qui a fini la saison 2018-2019 en tête du classement des meilleurs artilleurs africains d’Europe avait vraiment sa place dans l'ossature nationale. A moins que...