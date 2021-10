​Procureur de la République pendant 9 ans et sur le départ – Bassirou Guèye, un magistrat qui s’assume

C’est connu, le Procureur de la République Serigne Bassirou Guèye est sur le départ. Pour le remplacer à ce poste prestigieux mais très sensible, le Conseil supérieur de la magistrature doit dire son mot. Une réunion avait été organisée à cet effet et plusieurs profils et plusieurs noms ont été dégagés.

Serigne Bassirou Guèye a affronté toutes les tempêtes depuis l’affaire Karim Wade face à la Crei. Aussi a-t-il été le magistrat qui a été le plus longtemps à la tête du Parquet car il y a passé pas moins de neuf ans. S’il a pu rester aussi longtemps c’est bien parce qu’il a fait preuve d’un courage incontestable et d’une compétence avérée.

Il dépasse ses devanciers Abdoulaye Gaye qui avait occupé pendant huit ans le poste sous le magistère du président Abdou Diouf et son successeur immédiat, Ousmane Diagne, qui a, lui, résisté sept ans. C’est donc dire qu’il s’agit d’un homme digne, seulement préoccupé par son travail au service de la justice. Cet homme mérite respect et considération.