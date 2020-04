​Ramadancovid 2020 – Rien que des problèmes pour nombre de Sénégalais

Cette année, le mois de ramadan survient en pleine crise sanitaire. Ce maudit coronavirus est en train de bouleverser l’ordre économique et social de la planète tout entière. Mais dans notre pays, les mesures prises par l’Etat pour stopper Covid 19 vont avoir des conséquences imprévisibles, jusqu’aux usages des musulmans en période de ramadan. Plus grave, les non musulmans qui se débrouillaient tant bien que mal pour trouver un restaurant ouvert durant le mois de ramadan normal verront, eux aussi, leurs habitudes changer.

Quant aux musulmans exemptés de jeûne par le Coran pour diverses raisons, ils souffriront également lorsqu’ils travaillent loin de chez eux car tous les restaurants, toutes les dibiteries, tous les tanganas seront fermés pendant la journée et… pendant la nuit en raison du couvre-feu en vigueur.

Les Sénégalais qui seront lourdement touchés par le coronaramadan de cette année peuvent être classés comme suit :

Les célibataires qui vivent seuls et qui ne savent pas cuisiner, les mariés dont la famille vit hors de la ville où ils travaillent et qui coupaient leur jeûne chez un parent proche, les musulmans souffrant de maladies intestinales, les chrétiens qui travaillent au centre-ville et qui ne sont pas tenus d’observer le jeûne entre autres victimes d’un ramadan survenu en pleine crise sanitaire mondiale.

Et il y a les autres : Ceux qui avaient perdu l’habitude de rompre le jeûne en famille et qui le faisaient dans des hôtels, des cafés, pâtisseries… où ils joignaient l’agréable ndogou aux affaires importantes à traiter autour d’une table et à l’abri des oreilles indiscrètes.

A tout ce beau monde, s’ajoutent les femmes qui vont avoir des difficultés à s’approvisionner avec la hausse des prix des denrées ou les pères de famille qui ne peuvent digérer après le ndogou sans faire une petite promenade dans le quartier chapelet en main.

On ne parle par des inconditionnels du "nafila" en groupe à la mosquée, surtout ceux d’entre eux qui ne connaissent pas les bons versets à réciter pour s’assurer une prière agréée par Le Bon Dieu. Beaucoup de désagréments en perspective pour tout ce beau monde mais…

Ramadan moubarak quand même car, la leçon à en tirer c’est qu’il faut savoir s’adapter en toutes circonstances, surtout lorsque l’on est assiégé par un… virus.





















Mamadou Ndiaye, dakarposte