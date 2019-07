​Report des élections locales: Fatoumata NIANG BA approuve

Ça y est ! Le report des élections locales prévues initialement le 1er décembre 2019 a été approuvé par la commission politique du dialogue national. Si le Congrès de la Renaissance Démocratique et le parti de Sonko exigent le respect du calendrier électoral, les non-alignés, quant à eux, approuvent la proposition. S’invitant dans ce débat, le leader de l’UDES / R, Fatoumata NIANG BA trouve la mesure intelligente.

‘’Ce report est une décision intelligente et opportune, car elle découle d’un consensus fort des acteurs politiques sénégalais. Techniquement, c’est quasiment impossible de respecter le calendrier électoral et d’organiser les locales au 1er décembre prochain. Le respect du calendrier républicain est souhaitable, mais à l’impossible nul n’est tenu’’, a soutenu Fatoumata NIANG BA.

Nous ne sommes pas dans les délais légaux pour mener à bien ces locales et pour une bonne organisation de ces élections , le report s’impose .



Fatoumata Niang BA

Présidente du Parti UDESR