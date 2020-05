​Riposte à la Covid-19 à Gueule-Tapée-Fass-Colobane : Thierno Modibo Ndiaye au « service » de sa commune

Longtemps devenue bastion du Parti démocratique sénégalais (Pds) et de sa coalition Sopi jusqu’en 2013, année où le Benno Bokk Yaakar (Bby) a raflé tout Dakar, la décente aux enfers se poursuive dans la commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane pour les libéraux. Cette fois, c’est l’œuvre de Thierno Modibo Ndiaye, qui vient de casser les dernières lignes du grand parti démocratique qui a dirigé le Sénégal durant sa première alternance.

Cet homonyme de Modibo Keïta, père-fondateur de la République sœur de Mali, qui a vu le jour le 1er décembre 1966 lors d’une visite du président malien à Dakar, est un fervent défenseur du président Macky Sall dans sa politique pour l’émergence du pays.

Ainsi, depuis l’annonce du chef de l’État de par ses orientations pour la riposte contre la Covid-19, M. Ndiaye, Responsable politique dans sa localité et par ailleurs Président de la J.A Colobane ne cesse d’appuyer les initiatives prises par le président de la République en participant grandement à l’effort de guerre. C’est ainsi qu’un premier lot composé de vivres, des tonnes de riz, de gels hydroalcooliques, de savons, de masques, est remis au maire de la Commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane, Ousmane Ndoye, dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19.

Les populations de cette localité n’ont pas fini d’apprécier ce geste noble d’une grande portée, qu’un autre don de plus de 1000 masques, de gels, de bon de carburants vient d’être remis au Comité de sensibilisation de la Covid-19 de Colobane ce jeudi 28 mai, par ce même homme, Directeur exécutif du Groupe Easy, coutumier des faits.

Ce monsieur, de la race d’hommes politiques qui n’attend pas grand-chose du pouvoir pour soutenir sa population, est natif du populeux quartier de Colobane, où il est devenu le « messie » des victoires du pouvoir à travers ses politiques sociales pour soutenir le président Macky Sall.