​Samuel Sarr – Le grand écart…

Finalement personne ne sait à quoi joue Samuel Sarr, cet ex-wadiste éternel qui a quitté le navire bleu jaune pour annoncer sa candidature à l’élection présidentielle. Dans un discours qu’il veut musclé contre le régime de Macky Sall, il tente de se présenter comme un opposant à ce dernier alors que, du côté des partisans du pouvoir et de certains observateurs, il est perçu comme un candidat de diversion coaché par Macky Sall pour déstabiliser le Pds et saboter la candidature de Karim Wade que veut imposer le parti de Wade. Samuel Sarr, c’est connu, ne porte pas Wade fils dans son cœur, ce qui peut rendre sa candidature crédible puisqu’il n’est pas du même avis que la Direction du Pds. Mais, c’est aussi connu, c’est un ami intime de Macky Sall et de son épouse, une amitié qui date de l’époque où tous les deux étaient sous l’aile protectrice de Wade père. Et même aujourd’hui encore, beaucoup savent que les deux hommes se voient de temps en temps en toute discrétion. Sam est un habitué la table de Marème Faye Sall et il n’a même pas besoin d’invitation lorsqu’il a envie de venir y déjeuner ou dîner. Ce qui lie Macky à Samuel est si fort que le président s’est déplacé en personne à son domicile lorsqu’il a perdu sa mère, feue Jessica Mbow Sarr. Aussi la démarche de Sam n’est pas très claire dans la tête des Sénégalais. A-t-il créé son parti pour s’opposer à Macky parce que frustré de n’avoir pas bénéficié des prébendes que ce dernier octroie si généreusement aux dissidents du Pds ? Ou alors, est-il entré dans la danse pour saboter seulement la stratégie du Pds et torpiller la candidature de Karim ? En tout cas il a déjà commencé à pêcher dans les eaux de ce dernier car il a recruté un grand nombre de karimistes comme la célèbre Nafissatou Touré dite Sego. Les karimistes ont-ils rejoint le camp de Samuel Sarr à cause de l’attitude inconstante de ce dernier qui tente de manipuler les Sénégalais à partir de l’étranger ? Certains d’entre eux sont excédés par les multiples annonces sur son arrivée au pays qui… n’arrive jamais ! Si ceux-ci tombent dans l’escarcelle de Samuel Sarr, Karim n’aura qu’à s’en vouloir à lui- même.