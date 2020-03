​Sénégal : Le coronavirus dicte sa loi

Ça y’est ! Le coronavirus a fini de conquérir presque tous les pays du monde.il perce les frontières pour atterrir en Afrique. En tout cas une véritable « Djihad » s’impose aujourd’hui dans notre continent particulièrement au Sénégal. Afin de relever le défi de la souveraineté de notre santé, pour la population.



Ainsi pour éradiquer ce fléau, il faut un objectif d’une grande offensive par la population. Qui doit assurer un grand coup d’envoi pour une grande bataille voire une véritable « djihad » contre ce coronavirus nécessitant la prévention, la sensibilisation, le courage et la foi de tout un peuple dans ses diverses composantes. Un tel objectif national se justifie amplement lorsqu’on sait que le Sénégal présente jusqu’à là, la majorité à des cas importés.

Pour relever le premier défi avec la montée des cas et surtout les communautaires qui est d’abord celui de l’urgence, c’est de respecter les consignes des médecins et de diminuer certains sorties inutiles. Et dans cette épidémie, tout indique que ce sont bien les enfants qui en sont d’abord les premier victimes. Par exemple en banlieue, cet enfant ou cet adolescent encore mineur, chassé d’un logement trop étroit, vit et joue dans la rue sans aucune surveillance, exposé directement à ce virus.



A cela s’ajoute le chômage et la perte de emploi ne favorisent pas aussi certain personne de rester à la maison à la quête de la dépense quotidienne. En dehors de tout cela, le moment est venu pour notre pays de s’attaquer vigoureusement à ce coronavirus lorsqu’on sait que le pays dispos de bon médecin. Le Sénégal dispose aussi le sens du patriotisme sans parler de la possibilité des actions de l’Etat. C’est l’ensemble de ces possibilités qui constitue le socle d’une bonne politique de maitrise dans la lutte contre ce nouveau fléau appelé coronavirus.



Pour cette raison, le moment n’est-il pas venu pour le confinement oui c’est simplement une question d’homme, de méthode et de volonté politique. C’est à ce niveau que doivent être suscitées au sein de la population pour un confinement en vue d’accélérer la marche vers cet objectif.



Pour la réussite de cette bataille de ce coronavirus qui a atteint à un taux remarquable, il faudra que l’Etat prenne de nouvelles dispositions pour les jours à venir en mettant l’accent sur un certains de piliers incontournables que sont la prévention, la sensibilisation et jusqu’à aller même au confinement. Pour cela il faut réinventer le comportement classique de la population. Cette réinvention de comportement doit impliquer par une action soutenue, une éducation intelligente pour une maitrise de ce virus dans une dynamique de la technologie endogène grâce à la démocratisation de la science médecine et une identité culturelle plus intensément vécus.











Moussa Ba

Parcelle Assainies

