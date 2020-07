​Sokhna Aïda Diallo indésirable à Touba – Sa délégation éconduite par l’entourage du Khalif

La veuve de feu Cheikh Béthio Thioune ne comprend toujours pas qu’elle n’est plus la bienvenue à Touba, du moins au domicile de Serigne Mountakha Mbacké, le Khalife général des mourides. En prélude à la tabaski, la dame a fait convoyer une vingtaine de moutons qu’elle souhaitait offrir à ce dernier. Mais elle a eu la maladresse d’envoyer son «beuk neeg» qui est persona non grata à Touba depuis qu’il a filmé le Khalife sans son autorisation. L’entourage de Serigne Mountakha n’a pas oublié ce qu’il considérait alors comme une intolérable offense et a donc refusé l’accès du salon à Serigne Saliou Samb ce «beuk neeg» indélicat qui a osé attirer le courroux du marabout. Du coup, c’est Sokhna Aïda Diallo en personne qui est désavouée encore une fois.