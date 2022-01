​TER – Les premiers couacs dénoncés par un internaute

Les passagers du Train express régional rencontrent d’énormes difficultés. Et pour cause ! Des pannes sont souvent notées sur le réseau, obligeant même les passagers à prendre un autre train pour continuer leur voyage, informe ‘’Source A’’.



Selon le journal, à cause des nombreuses pannes sur le réseau, un train a été stoppé hier à Yeumbeul, d’autres immobilisés plusieurs fois, durant une quinzaine de minutes.



De plus, les voyageurs déplorent la lenteur du Ter. Selon eux, il ne roule pas à la vitesse à laquelle la plupart s’attendaient.



Toutefois, notre source signale que ‘’cela est dû à une politique de la société d’exploitation. A l’en croire, faire rouler un train nécessite beaucoup de ressources qu’il faut compenser’’.



Cet internaute n’a pas hésité à diffuser sur la toile ce qu’il considère comme la porte ouverte à toutes sortes de magouilles pour les employés du TER mais aussi pour l’administration de ce train express. Voici ce qu’il écrit : « Moi je l'ai pris 8 fois, 4 allez-retours.

Une fois on nous a fait descendre du train à la gare de Dakar pour changer de rame, rien de méchant. La dernière fois (vendredi) à Colobane le système de billetterie ne fonctionnait plus, on a attendu 30 minutes, rien, je suis parti. Aussi, on m'a dit que depuis quelques jours, on ne donnait plus de billets mais des jetons à la place. On paye 500 francs, jetons bleu ou rouge, 1000 francs, jeton mauve, etc.... Aucune facture ou trace électronique, grosse porte ouverte à la fraude et au vol de la part des employés, et des directeurs.

Quand l'âne veut péter, il pète. Quand l'âne veut manger, il mange le premier truc qui lui tombe sous le nez.

Nous les hommes, pouvons exercer la retenue.

Il n'est pas possible de prendre de l'argent dans tous les coffres.

Faites gaffe à cette panne du système de billetterie, elle a pu être orchestrée ».

Sans commentaire.