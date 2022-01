​Touba – BBY en difficulté à cause du thème de campagne de l’opposition

C’est un membre de Benno qui, inquiet, a sonné l’alerte. Selon cet éminent membre de la coalition au pouvoir, qui a câblé dakarposte, le thème de campagne de l’opposition est en train de faire florès auprès des populations de Touba et Mbacké.

En effet, pour fâcher l’électorat mouride, l’opposition surfe sur le refus des députés de la majorité de voter le projet de loi contre les homosexuels, lesbiennes et transsexuels (LGBT). La communauté mouride est très sensible à cette question car le Khalife en personne avait demandé aux députés de voter cette loi, ce qu’ils ont majoritairement refusé de faire.

Aussi, ce thème de campagne de l’opposition est en train de prospérer auprès des populations, au grand dam de ce responsable apériste qui craint que la coalition BBY soit laminée à Touba et Mbacké.











