​Vacances citoyennes : Mme Néné Fatoumata Tall, ministre de la Jeunesse sur le front

C’est la première fois dans l’histoire gouvernementale de notre pays qu’une femme a été nommée pour diriger le département de la Jeunesse. Et cette dame n’est pas n’importe qui puisqu’elle est en train de faire la preuve de son engagement et de sa détermination à remplir avec succès sa mission. Déjà, avec les Vacances citoyennes de cette année, malgré les maigres moyens dont elle dispose, madame a tenu à faire le tour du pays pour aller à la rencontre des jeunes afin de leur porter la bonne parole.



D’ailleurs, force est de reconnaître qu’en l’espace de quatre mois seulement après sa nomination elle a marqué son territoire en regroupant toutes les instances de jeunesse autour d’une dynamique unitaire, au grand bénéfice de la jeunesse nationale. Depuis qu’elle est à la tête du département elle ne cesse de se battre bec et ongles pour créer ou renforcer les moyens institutionnels dévolus à la jeunesse.



Qu’on l’aime ou pas, force est de reconnaître qu’elle s’évertue à mettre en avant le besoin crucial des Sénégalais à se doter d’un projet collectif fort au profit de toute la jeunesse, conformément aux objectifs du Plan Sénégal Emergent si cher à son mentor, le Président Macky Sall.



Dans le département de Louga où sa caravane est passée le vendredi 16 août dernier, elle a annoncé la reprise urgente des travaux du Domaine agricole communautaire (DAC) de Keur Momar Sarr qui a connu un arrêt de plus d’un an. «L’Etat a dégagé de gros moyens pour la finition de ce chantier dont l’impact est réel dans le vécu des populations. Sous peu, le Président Macky Sall viendra personnellement procéder à son inauguration» a-t-elle annoncé, avant de préciser que tout le matériel d’exploitation est déjà sur place. Il s’agit de tracteurs, de matériels de pompage qui serviront à mettre en valeur pas moins de 5000 hectares de terres. Une aubaine pour les populations du terroir car ce DAC de Keur Momar Sarr va créer 20.000 emplois au moins avec des productions animales et végétales.



Cerise sur le gâteau, madame le ministre a offert une cinquantaine de jeux de maillots aux ASC de la localité.



Sa tournée est loin d’être finie et (parole des radars fureteurs de dakarposte), dans les jours à venir elle fera d’autre annonces pour la jeunesse dans d’autres départements du Sénégal en attendant la rentrée gouvernementale qui aura lieu en septembre.