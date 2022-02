​Voici Ndongo Guèye, bijoutier, retrouvé mort dans sa voiture !

Suite et pas fin de ce qu'il est convenu d'appeler "le cas de la découverte macabre à Cambérène".

En effet, dakarposte, qui suit l'évolution de cet esclandre comme de l'huile sur le feu, a appris que l'individu, retrouvé inerte dans sa voiture, se nomme Ndongo Guèye.



Bijoutier de son état et vendeur d'or connu, il nous revient que feu Ndongo Guèye se rend souvent à Dubaï, la capitale des Émirats arabes unis, aux fins d'y acheter le précieux métal jaune qu'il revend à Dakar.



Selon des informations glanées, le célèbre habitant de Pikine, est porté disparu depuis qu'il était parti recouvrer son dû chez un de ses clients. Sa famille et ses collaborateurs, désemparés, alertent la police. Il sera vite localisé.



Malheureusement, la découverte à Cambérène a été macabre. Il était abandonné dans un sac.



Aux dernières nouvelles, le client suspecté a été mis aux arrêts.



Affaire à suivre...