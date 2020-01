​Zeyna Couture- L'Histoire jamais racontée sur une inconditionnelle du stylisme

Malienne d'origine de l'ethnie Songhaï de Tombouctou et Sénégalaise de Saint Louis (descendante de la famille de Soukayna Conaré), Zeyna est bercée, nous apprend-on, par le métissage du monde qui l’entoure, par les marchés, les couleurs, les fêtes traditionnelles.

Cette richesse culturelle continue à attiser la curiosité de la belle desmoiselle lorsque sa famille s’installe à Dakar ,ville cosmopolite. Attiré par le dessin de mode, cette passionnée du stylisme a été créative depuis sa tendre prime jeunesse.

Dakaposte a appris de ses amies d'enfance qu'elle s'inscrira à l'école des beaux arts de Dakar avant de s'envoler pour le pays de Marianne. Elle intégrera une prestigieuse école de stylisme en France d'où elle décrochera son parchemin avant de pousser encore sa curiosité dans sa deuxième passion: la communication. La patronne de Zeyna Couture, Dieneba Touré (à l'état civil) décrochera également son diplôme en communication et se fera connaitre. Les grands couturiers Français se l'arrachent. Une des amies d'enfance révélera à la rédaction de dakarposte que le talent de sa copine syliste est le fruit d’une curiosité infinie et d’un grand perfectionnisme. Et chacune de ses collections est un nouveau voyage. Elle puise, selon notre interlocutrice, son génie dans l'entourage, les différentes civilisations, dans l’Art, les légendes, le passé ou les utopies du futur.

Il revient à dakarposte qu' en dépit d'alléchantes propositions en France , la dame métissée, au teint caramel, préférera revenir au bercail.

Elle lancera sa griffe Z'NA en 2009 dans le cadre prestigieux du Radisson Blu. Ses premières collections éblouissent . Elle ouvrira alors un show room sur la Corniche, précisément à la rue 23, en plein coeur de la Médina.La dynamique insufflée fera ,du coup, retrouver à la créatrice une belle santé financière. À plusieurs reprises, elle gagnera des prix.Réputée pour la Haute Couture, elle partira par la suite à l’assaut de Paris, capitale mondiale de la mode. Le succès est au rendez-vous. Remarquée, elle se déposera par la suite ses baluchons à Lisbonne avant de revenir encore sur Dakar.

Nous publions d'ailleurs, une récente vidéo la concernant à l'actif de notre consoeur Bijou Ndiaye de la TFM