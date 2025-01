10 « nervis » de Farba Ngom arrêtés

Dix individus, présumés « nervis » du député Farba Ngom, ont été interpellés hier-jeudi par la police de Linguère, rapporte Press Afrik. Ces hommes, vêtus de tee-shirts arborant l’effigie du député et maire d’Agnam, circulaient à bord d’un bus en provenance de Dakar à destination d’Agnam, dans la région de Matam. Ils se rendaient à un rassemblement prévu dans la localité, soutenant visiblement l’élu cité dans une affaire de détournements de derniers publics.





Selon des informations rapportées par le correspondant de la RFM, le commissariat urbain de Linguère a immédiatement ouvert une enquête afin de déterminer les motifs et les intentions de ces individus. Les autorités semblent préoccupées par cette mobilisation et scrutent de près tout lien potentiel avec des événements de nature politique ou sociale dans la région.







































rewmi