100 millions F Cfa volés à Ouakam : le cerveau présumé arrêté

S. Bâ, cerveau présumé du braquage perpétré à Ouakam sur un livreur, est entre les mains de la Division des investigations criminelles (DIC). Libération, qui donne l'information, précise qu'«il a été piégé et arrêté par les enquêteurs».



Son arrestation est survenue ce mardi. Depuis, avance la même source, le mis en cause a été «entendu sous le régime de la garde à vue en même temps que son père». Ce dernier, «retenu pour les besoins de l'enquête», a reçu «un transfert de 1,9 millions de francs Cfa peu après le braquage».



Parmi les sept personnes impliquées dans cette affaire, liste le journal, figurent les parents d'un autre fugitif surnommé «Paco». «Le couple s'était fait acheminer via un Tiak-Tiak 4 millions», rappelle Libération.



Celui-ci confie que lors de son audition, un autre membre du gang, «Ada Fass», qui n'a rien à voir avec le lutteur, a admis «qu'il ne lui restait que les 400 000 F Cfa saisis par les enquêteurs» sur la part qu'il a reçue après le braquage.



Pour rappel, en plein jour à Ouakam, près du Monument de la Renaissance, un livreur a été violemment attaqué par un gang de neuf individus à moto, qui lui ont arraché un sac contenant 100 millions. Deux des agresseurs seront identifiés et localisés dans un appartement meublé aux Parcelles Assainies moins de 48 heures plus tard. 17 millions seront récupérés dans la foulée par le Groupe de recherche et d’intervention (GRI), une unité spéciale de la DIC.

















































Seneweb