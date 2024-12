127 kg de chanvre indien saisis par la gendarmerie entre Thiaroye, Yenne et Karang

La Gendarmerie nationale continue ses opérations de sécurisation sur l’ensemble du territoire pour protéger les personnes et les biens.

Dans ce cadre, le 11 décembre, la brigade territoriale de Thiaroye a intercepté une Peugeot 307 break qui transportait 70 kg de chanvre indien.



Le jeudi 12 décembre, la brigade de Yenne a saisi, à son tour dans une voiture de marque Hyundai Tucson et une moto Tmax, 50 kg de chanvre.



Dans la même journée du 12 décembre, une autre saisie a été faite à Karang. Tous les mis en cause ont été arrêtés par les pandores et conduits aux brigades pour audition.































































































