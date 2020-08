130 nouveaux cas dont 55 communautaires, 1 décès, 43 cas graves

Le ministère de la santé a fait le point sur la situation de la Covid-19. Ainsi, pour ce mercredi26 aout, sur 1384 tests réalisés, 130 sont revenus positifs. Soit un taux de positivité de 9,39%.



Les cas positifs sont répartis comme suit : 74 cas contact, 1 cas importé au niveau de l’aéroport international Blaise Diagne et 55 cas issus de la transmission communautaire.



Aussi, 137 patients, qui étaient hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 43 cas graves ont été pris en charge par les services de réanimation. Un décès a été enregistré.



Au total, 13 186 cas ont été déclarés positifs dont 8852 guéris, 275 décès et 4058 patients sous traitement.

























































































































igfm