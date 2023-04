16e journée de Ligue 1 de football : Les leaders Diambars Fc et Casa Sports défaits

Résultats :

Diambars Fc –As Pikine : 0-1

Dakar Sc-Linguère : 2-0

Sonacos-Guediawaye : 0-0

As Douanes-Stade Mbour : 0-0

Génération Foot-Tenungueth Fc : 2-1

Cneps-Jaraaf : 2-1

Us Gorée-Casa Sports : 2-1.

























Le Soleil

Diambars Fc de Saly, malgré sa défaite (0-1) face l’As Pikine garde la première classe du championnat de Ligue 1 sénégalaise de Football. Le Casa Sports qui était à la deuxième place n’a pas saisi sa chance, puisque battu par Us Gorée sur la marque de 1-2.Du coup, le club de Ziguinchor est relégué à la 3e place laissant Guédiawaye Fc qui a concédé le nul (0-0) devant Sonacos de Diourbel, le supplanter à l’issue de la 16e journée du championnat.Génération Foot a pris le meilleur sur Teungueth Fc sur le score de 2 buts à 1. Alors que Dakar Sacré Cœur a battu la Linguère de Saint-Louis par 2-0. Cneps Excellence a aussi réussi une performance en battant le Jaraaf par 2-1. As Douanes et Stade de Mbour se sont quittés dos à dos (0-0), sans inscrire le moindre but. En somme, Linguère et Cneps de Thiès demeurent toujours dans la zone rouge relégable, respectivement avec 1 » et 7 points à leur compte.