17ᵉ JOUR DE CAMPAGNE | EFFERVESCENCE À DAKAR, RENFORCEMENT DES MESURES DE SÉCURITÉ AUTOUR DES CARAVANES

La 17ᵉ journée de campagne électorale a été marquée par une atmosphère tendue à Dakar, en raison des violents incidents survenus la veille à Saint-Louis, lesquels ont suscité une vive réaction de la part des acteurs politiques et des citoyens. Au lendemain de ces événements, le chef de file de la coalition Pastef, Ousmane Sonko, a lancé un appel aux militants pour un rassemblement au rond-point de l’École Normale à Dakar, afin de calmer les esprits et de réaffirmer les principes pacifiques du mouvement. La capitale a ainsi vu ses rues envahies par des caravanes de partisans en effervescence, tandis que les forces de défense et de sécurité ont renforcé leur dispositif autour des caravanes et intensifié les contrôles.



Après un rassemblement massif au rond-point de l’École Normale, la caravane de Pastef, dirigée par Ousmane Sonko lui-même, a entamé une procession le long de l’Avenue Bourguiba, avançant lentement au milieu d’une foule nombreuse et enthousiaste. La caravane a traversé plusieurs quartiers de Dakar, notamment l’étape de Jet d’Eau, dans une ambiance électrique malgré les appels au calme. La sécurité autour des caravanes a été renforcée, avec une multiplication des fouilles pour prévenir tout débordement.



Pendant ce temps, la coalition Jàmm Ak Njariñ poursuit son parcours dans les localités du Nord-Est du Sénégal, en direction de Semmé, Dembankane, Ranerou, Barkedji, Linguère et Dahra. Ces visites visent à renforcer le lien avec les populations locales, offrant ainsi aux leaders de cette coalition l’opportunité de présenter leur vision d’un Sénégal plus solidaire et prospère. Ce déplacement s’inscrit dans une stratégie de proximité visant à sensibiliser les communautés rurales aux enjeux électoraux.



À travers le pays, d’autres coalitions continuent également de battre le pavé. La coalition Gokh You Bess accélère son rythme avec une caravane à Nguekhokh et un meeting à Yoff. De son côté, la coalition Dekkal Téranga, dirigée par Abdoulaye Niane, parcourt les localités de Darou Nahim, Doyoly Mbacké, Darou Salam et Ndiobène. À Thiès, la coalition Takku Wallu Sénégal, suivie d’un rassemblement avec Sam Sa Kuddu, poursuit sa route vers Dahra Djolof.



Dans le département de Koumpentoum, l’Union citoyenne Buntu Bi mobilise les populations de la commune de Mereto, alors qu’à Ngogom, les habitants affichent leur soutien à Abdoulaye Sylla de And Bessal Sénégal. La Fédération du Renouveau (FDR), avec le Pr Diégane Sène, tient un meeting à Sinthiou Garba (Matam), tandis que Papa Tahirou Sarr, président du Mouvement Les Nationalistes Jel Linu Mom, rencontre la communauté à Mbacké Diamaguène.



Dans un climat tendu, les forces de l’ordre ont également bloqué la caravane de la coalition Jubanti Sénégal à Yenne, interdisant son entrée pour des raisons de sécurité. À Kébémer, les populations et les fidèles talibés se sont rassemblés pour accueillir la coalition Bess Du Niakk, malgré des fouilles rigoureuses des véhicules opérées par la police. La coalition UNITÉ a également tenu une manifestation importante dans la commune de Thiadiaye, dans la région de Fatick.



Face aux incidents récents, notamment ceux de Saint-Louis, des responsables politiques appellent au calme et à la responsabilité. Des mesures de sécurité exceptionnelles sont désormais appliquées pour garantir un environnement apaisé jusqu’à la fin de la campagne. La capitale et plusieurs régions se préparent à l’approche de la dernière ligne droite de cette période intense, où chaque coalition mettra ses dernières forces pour convaincre les électeurs, tout en cherchant à éviter tout débordement.





































































































Rts