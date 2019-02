19H 48 À BAMBEY / Aïda Mbodj renonce à prendre une décision... Macky et Idy devront patienter

Après plus de trois tours d'horloge au cours desquels les délégués des 14 régions du Sénégal ont exhibé le nom du candidat de leur choix parmi les 5 qui postuleront le 24 février 2019, Aïda Mbodj, mandatée par l'Assemblée générale de And Suxal Ligeey qui a décliné sa résolution, a finalement décidé de reporter sa décision, considérant que rien de véritablement clair n'a été décidé par la base. '' J'avais voulu vous laisser prendre souverainement la décision à prendre. Vous le savez, des candidats sont venus me consulter et solliciter mon soutien. Je suis au regret de vous dire que je ne suis pas en mesure de prendre une quelconque décision. Je prévois de rencontrer séparément les délégués régionaux et je vous reviendrai '', aura-t-il dit notamment Dans la précédente publication, Dakaractu vous annonçait que les débats ont connu plusieurs tournures....Les régions choisissant parfois le Président Idrissa Seck ( Sédhiou), parfois le Président Macky Sall ( Matam) et même, par occasion se confinant à l'abstention comme ce fut le cas pour les étudiants et la région de Thiès. La montagne a accouché d'une souris.