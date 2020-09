208 MILITAIRES TESTÉS POSITIFS : L’ARMÉE FORTEMENT TOUCHÉE PAR LA COVID-19

C’est l’information du jour concernant l’évolution de la Covid-19. 208 militaires de retour de mission (en Gambie pour la plupart) ont été contrôlés positifs au coronavirus. Une nouvelle donne qui fausse complément les données positives enregistrés, depuis une quinzaine de jours, par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, dans sa lutte contre la Covid-19. D’après le Directeur de la Prévention, Docteur Elhadj Mamadou Ndaye, ces soldats sont en train de subir le traitement nécessaire au niveau des services médicaux de l’armée.



Par contre, concernant la situation du jour, seuls 15 nouveaux cas positifs sur 727 prélèvements ont été enregistrés, ce mardi 15 septembre 2020, soit un taux de positivité de 3%. Il s’agit de 9 cas contacts, 1 cas importé diagnostiqué au niveau de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) et 5 cas issus de la transmission communautaire recensés à Bignona, Sacré Cœur, Saint Louis, Touba et Ziguinchor.



Contrairement à hier lundi, un décès a été noté et 28 patients dans une situation grave sont au niveau des services de réanimation. Par contre, 129 malades sont guéris et devront quitter les structures sanitaires dans prochaines les heures qui viennent.



Depuis le 2 mars, le Sénégal a enregistré au total 14 529 cas positifs au coronavirus dont 298 décès, 10 686 guéris, 3 538 personnes encore sous traitement.































































